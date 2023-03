Save the DATE: Il 3 aprile la Nasa rivelerà in diretta streaming mondiale l’identità degli astronauti lunari

Incontra i quattro astronauti che orbiteranno intorno alla Luna a bordo della navicella Orion durante la missione Artemis II, della durata di circa 10 giorni – il primo test di volo con equipaggio, un passo fondamentale per stabilire una presenza umana a lungo termine sulla Luna.

Questo è il comunicato che lancia la NASA su Facebook per invitare chiunque volesse all’evento in diretta streaming del 3 Aprile in cui verranno presentati i quattro astronauti della Missione Artemis II. La diretta streaming della NASA e CSA (Agenzia spaziale canadese) sarà trasmessa nel corso di una conferenza stampa-evento che si terrà lunedì 3 aprile alle ore 11.00 EDT, ORE 17:00 UTC+02, dall’Ellington Field del Johnson Space Center della NASA a Houston. Questo significa che tra meno di un mese sapremo chi volerà nella prima missione lunare della NASA con equipaggio dai tempi dell’Apollo.

“Il 3 aprile annunceremo l’equipaggio della prima missione sulla Luna dopo oltre mezzo secolo”, ha dichiarato l’amministratore della NASA, Bill Nelson durante il suo discorso annuale sullo “Stato della NASA”, giovedì 9 marzo. “Quattro astronauti, tre americani e uno canadese, voleranno intorno alla Luna”.

Attualmente la NASA punta a novembre 2024 per il lancio di questa missione della durata di circa 10 giorni, nota come Artemis 2. Come suggerisce il nome, Artemis 2 è la seconda missione del programma Artemis della NASA per l’esplorazione lunare. Verrà usato il mega razzo Space Launch System (SLS) e la capsula Orion dell’agenzia, che hanno dimostrato la loro prontezza di volo nella missione Artemis 1 alla fine dello scorso anno. Artemis 1, della durata di 25 giorni, ha inviato un Orion senza equipaggio in orbita lunare. È stata la prima missione per l’SLS, il razzo più potente mai lanciato, e solo la seconda per Orion, dopo un volo di prova senza equipaggio in orbita terrestre nel 2014. (La precedente missione di Orion era partita da un razzo Delta IV Heavy di United Launch Alliance).

Non ci resta solo che cliccare su “Parteciperò”.