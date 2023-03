Offerte eBay: PS5 con God of War Ragnarok nuovamente in sconto

Le offerte eBay di oggi ci propongono un nuovo sconto per un bundle di PS5 Standard con God of War Ragnarok: vediamo la promozione.

Sfruttando le offerte di eBay è possibile mettere mano sul bundle PS5 con God of War Ragnarok. Il bundle è ora disponibile al prezzo di 539,90€. Potete acquistare il prodotto cliccando nel box qui sotto:

Lo sconto segnalato permette di risparmiare ben 80€ sul prezzo originale. Il venditore è cellularpoint, con il 100% di feedback positivi. La spedizione è gratuita. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Il bundle include una PS5 in versione standard, ovvero con lettore ottico più un controller DualSense e i cavi per l’alimentazione e la connessione HDMI al televisore e un codice per God of War Ragnarok.

