Marvel Studios: alcune serie TV in uscita nel 2023 subiranno dei ritardi

Ecco le indiscrezioni che stanno filtrando sui Marvel Studios, con alcune delle serie TV in programmazione per il 2023 che dovrebbero slittare.

Gli effetti dei cambiamenti ai piani alti Disney e Marvel Studios si stanno ripercuotendo sulle produzioni delle nuove serie TV del 2023. Per quest’anno è prevista l’uscita di cinque progetti, che però dovrebbero essere in parte ritardati. Solo tre su cinque potrebbero uscire entro l’anno.

Ricordiamo che entro questo 2023 doveva essere prevista l’uscita di Secret Invasion, Loki Season 2, Ironheart, Echo, e Agatha: Coven of Chaos. E poi ci sono da considerare anche le serie animate X-Men ’97 e What If…? seconda stagione. C’è da capire quali di questi progetti subiranno dei ritardi nella loro distribuzione.

L’unica produzione che non risentirà di questi effetti è Guardiani della Galassia vol.3, la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista per maggio. La notizia dei ritardi arriva dopo che è stato comunicato il licenziamento dai Marvel Studios di Victoria Alonso, la produttrice che aveva lavorato fino ad ora a tutti i progetti della Casa delle Idee al cinema. Sembra che la decisione sia stata presa dal co-presidente dei Disney Studios Alan Bergman, e non da Kevin Feige.