La Sirenetta: Halle Bailey ha trascorso fino a tredici ore al giorno nell’acqua durante le riprese

Si sa che il mestiere di attore richiede diversi sforzi sul set, a secondo della performance che viene richiesta, e, per questo motivo, le parole di Halle Bailey non fanno che confermare questa idea. L’attrice de La Sirenetta ha dichiarato di aver dovuto trascorrere fino a 13 ore al giorno immersa nell’acqua durante i lavori sul set.

Ecco cosa ha detto:

Mi sono spinta veramente più in là con quest’esperienza, più di quanto abbia fatto fino ad ora nella mia vita. E penso che questo sia il messaggio di Ariel da cogliere, ovvero che ognuno di noi possiede al suo interno questa forza.

Il trailer de La Sirenetta è stato rivelato durante la notte degli Oscar 2023 ed ha ottenuto dei grandi numeri. La Sirenetta ha ottenuto 108 milioni di visualizzazioni complessive nelle prime 24 ore, si tratta del trailer più visto per un film classico live-action Disney dopo il Re Leone del 2019.

In La Sirenetta troviamo Halle Bailey che è affiancata da Javier Bardem (Non è un Paese per vecchi) che farà il padre di Ariel, Daveed Diggs (Hamilton) farà la voce di Sebastian, Jacob Tremblay (Luca) farà la voce di Flounder, Awkwafina (Shang-Chi) presterà la propria voce per Scuttle, Jonah Hauer-King (Little Women) farà il principe Eric, e Melissa McCarthy (Bridesmaids) sarà la cattiva Ursula.