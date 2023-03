John Wick 4: la prima versione durava quasi quattro ore

Chissà se prima o poi gli appassionati di John Wick chiederanno la versione estesa di John Wick 4, considerando che è stato da poco rivelato che la prima versione del lungometraggio durava quasi 4 ore. Quella uscita attualmente in sala ha un minutaggio di 2 ore e 50 minuti.

Il regista Chad Stahelski ha dichiarato che dopo il primo montaggio sono sorti dei problemi, perché non si pensava si riuscissero a fare molti tagli, considerando che per il filmmaker quasi tutto il contenuto di quella versione sembrava essere importante.

Non avevamo pianificato nulla di ciò che è successo- ha dichiarato Chad Stahelski- La nostra prima versione durava 3 ore e 45 minuti, e per noi sembrava essere quella definitiva. Ma, vedendo il minutaggio, ci siamo resi conto che eravamo rovinati.

Il lavoro di montaggio e rimontaggio è perciò toccato a Nathan Orloff, che è riuscito nell’impresa di tagliare quasi un’ora di film, per portare in sala una versione che sfiora le tre ore. Michael O’Sullivan del Washington Post ha elogiato la durata di John Wick dichiarando: “Si tratta del film più alla John Wick di tutti, per il semplice fatto che c’è più tempo a disposizione per offrire ai fan ciò che desiderano”.