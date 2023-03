Hyundai: “non diremo addio ai tasti fisici, il touchscreen alla guida è pericoloso”

Gli schermi touchscreen e i controlli touch hanno preso il sopravvento nell’abitacolo della maggior parte dei veicoli di ultima generazione. Ma un produttore non ci sta.

Sang Yup Lee, responsabile del design di Hyundai, ha ribadito l’impegno dell’azienda per i garantire che anche i futuri veicoli dell’azienda saranno dotati di pulsanti fisici. L’ultimo modello annunciato da Hyundai, la nuova Kona, non fa eccezione: troviamo un giusto equilibrio tra comandi touch e tasti tradizionali.

Abbiamo continuato ad utilizzare i pulsanti fisici in modo significativo negli ultimi anni. Per me, soprattutto i pulsanti relativi alla sicurezza devono essere sempre fisici e tangibili

ha detto Lee.

Si tratta di una scelta di design che ha molto senso. In alcuni veicoli moderni, la regolazione di cose come il volume o le impostazioni del controllo del clima può richiedere di dover districarsi tra diversi menu su uno schermo touch. Talvolta trovare il comando giusto non è affatto facile, ed ecco che gli occhi vengono distolti dalla strada. Ma i pulsanti fisici questo non succede, perché il conducente può aiutarsi con il feedback tattile. Insomma, può tastare pulsanti, manopole e interruttori finché non trova il comando che sta cercando e senza dover mai togliere gli occhi dalla strada.

Lee ha comunque spiegato che in futuro le cose potrebbero cambiare. In particolare, l’azienda probabilmente valuterà l’uso dei controlli touch in modo più intenso quando la guida autonoma diventerà mainstream. “Quando i veicoli saranno dotati di guida autonoma di Livello 4, allora saremo ben disposti ad usare solo o prevalentemente comandi touch”.