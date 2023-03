Comicon Bergamo: il poster e tutte le info

Da oltre vent’anni ormai Comicon – International Pop Culture Festival attira ogni anno a Napoli oltre 150 mila visitatori, per quattro giorni di fumetti, giochi e videogiochi, anime e manga, cinema e serie tv, collocandosi tra i maggiori festival pop europei. Nel 2023, per la prima volta, oltre alla classica edizione a Napoli (che si terrà dal 28 aprile al 1 maggio) Comicon arriva anche a Bergamo, dal 23 al 25 giugno alla Fiera di Bergamo (in partnership con Promoberg/Fiera di Bergamo), ma anche in città (a Bergamo e a Brescia), per tre giorni di festival che si inseriscono nel programma ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2023.

Comicon Bergamo sarà caratterizzato da un palinsesto ricco di eventi e ospiti. Tra le prime novità, due artisti di fama internazionale che hanno deciso di unirsi ai festeggiamenti di entrambe le edizioni: la fumettista e scrittrice Mirka Andolfo, che ha realizzato i poster di Comicon Napoli e Bergamo, e Giorgio Cavazzano, uno dei più celebri disegnatori al mondo, che sarà Magister delle due manifestazioni.

Come da tradizione il festival si estende inoltre in città, con una prestigiosa e attesa mostra (che inaugurerà Comicon Bergamo) che celebra invece un genio del fumetto e del disegno: Milo Manara: Vite d’artista. Da Caravaggio a Fellini, che sarà visitabile a lungo, dal 22 giugno al 10 settembre presso l’Ex Chiesa della Maddalena di Bergamo. Un’altra mostra sarà invece parte del ricco programma di esposizioni all’interno degli spazi fieristici nei giorni del festival, Giuseppe Camuncoli: da Spider-Man a Star Wars, dedicata all’attività di uno dei più noti disegnatori italiani di comics americani.

Inoltre, con il festival arrivano le grandi novità editoriali: GIGACIAO, casa editrice e studio creativo di grafica e animazione fondati da Sio, Dado, Fraffrog e Keison, porterà a Comicon Bergamo il primo numero di una nuova rivista dal titolo ancora segreto, uno dei progetti più attesi del 2023 nei mondi del Fumetto e dell’Animazione in Italia. Infine, Cristina D’Avena, introdotta e accompagnata dalla Bim Bum Bam Cartoon Band, si esibirà in un concerto dal vivo.

La presenza del Comicon nel palinsesto di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 è un’ottima opportunità, che non mancherà di avere positivo impatto su entrambe le città. Brescia ha già risposto molto bene anche al Contest di disegno Siamo Tutti Capitale, organizzato dal Comicon come evento creativo per il passaggio di consegne tra Procida, Capitale della Cultura 2022, e Bergamo Brescia Capitale 2023. Di certo non mancheranno occasioni di scambio e relazioni anche durante i giorni del festival.

preannuncia con entusiamo la Vice Sindaco di Brescia, Laura Castelletti.

Claudio Curcio, Presidente di Comicon ITALIA, aggiunge:

Comicon è un progetto di valorizzazione della Cultura e della Creatività. Nato nel 1998, come Salone Internazionale del Fumetto, negli anni si è contaminato con diverse forme di espressione artistica. Rispettando sempre il proprio mantra: equilibrio e qualità dell’offerta culturale. Comicon è oggi un Festival Internazionale sulla Cultura Pop con un sistema di valori chiaro: inclusione, crescita, socialità, con lo sguardo al futuro e attenzione al passato e al presente delle Industrie Culturali che tratta. Dopo venticinque anni di crescita a Napoli, Comicon offre il suo format a Bergamo. Abbiamo definito un percorso che ci auguriamo sia pluriennale, facendo sponda sulle numerose attività che caratterizzano l’hub di Comicon: mostre di grandi autori di valenza internazionale; eventi esperienziali e immersivi; produzioni editoriali e tanto altro. Ringraziamo il Comune di Bergamo e il Comune di Brescia che hanno creduto in noi, inserendoci nel palinsensto ufficiale della Capitale della Cultura 2023. Ci stiamo impegnando al massimo per rispondere alle aspettative di tutti gli appassionati dei nostri mondi. E viva Comicon!.

Sospesa fra acrobazie spaziali, passaggi interdimensionali e strambi alieni dalla forma fluida, l’immagine di Comicon Bergamo 2023 mette in scena l’allegra energia “circense” di un futuro tutto da scoprire. Al centro del manifesto una ragazza che, come Comicon, esplora nuovi mondi con il piglio giocoso di una trapezista. Stringendo un hula hoop che pare un portale interdimensionale, l’esploratrice sembra entrare e uscire da una città futuristica sottosopra. E attorno a lei, provenienti da una di queste dimensioni, vediamo diffondersi nell’ambiente dei piccoli alieni blob svolazzanti, molto kawaii – che la illustratrice Mirka Andolfo chiama “mostrilli alieni” – che ammirano l’esploratrice e le meraviglie che il portale lascia intravedere degli altri mondi. L’immagine di Comicon 2023, per la prima volta nella storia del festival, sviluppa la creatività dell’artista in un vero e proprio dittico, composto dai poster delle edizioni di Bergamo e di Napoli.

Lavorare al manifesto per la prima edizione di Comicon Bergamo è una bella soddisfazione, perché è una prima volta e, in quanto tale, importantissima. Bergamo è una città molto diversa e quasi complementare rispetto alla mia Napoli, dove Comicon è nato e cresciuto. Per questo motivo i manifesti delle due edizioni sono stati pensati e realizzati insieme, all’insegna dell’idea di creare un “ponte interdimensionale” fra luoghi distanti. I toni cromatici e gli ambienti sono differenti, ma lo spirito che anima l’immagine è lo stesso, così come mi aspetto sarà per le due manifestazioni “gemelle”. La liaison finale, quelli che ho chiamato “mostrilli”, sono anch’essi un elemento plastico e bizzarro che accomuna i due artwork: abitano due dimensioni dello stesso mondo immaginario che spero ben rappresentino una realtà vasta, interessante e sfaccettata, da esplorare all’insegna della curiosità.

ha raccontato Mirka Andolfo.

Leggi anche: