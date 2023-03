Resident Evil: un sondaggio di Famitsu svela qual è il personaggio più amato dell’intera saga

Grazie ad un sondaggio indetto tra i suoi lettori, Famitsu è riuscita a stilare la classifica dei 10 personaggi più amati della serie Resident Evil. E indovinate un po’ chi c’è in vetta: proprio Leon S.Kennedy, protagonista del secondo, del quarto e del sesto capitolo della serie e senza ombra di dubbio uno dei personaggi a cui i fan sono più affezionati. Diamo uno sguardo alla classifica completa:

Leon S. Kennedy – 2.637 punti Jill Valentine – 1.675 punti Chris Redfield – 1.530 punti Ada Wong – 1.019 punti Claire Redfield – 858 punti Albert Wesker – 731 punti Ethan Winters – 721 punti Rebecca Chambers – 377 punti Piers Nivans – 355 punti HUNK – 330 punti

Come possiamo vedere, Leon ha conquistato il primo posto in classifica, accumulando una valanga di voti. Medaglia d’argento, invece per Jill Valentine che con 1.675 punti supera di poco Chris Redfield. In classifica, c’è spazio anche per qualche villain come l’indimenticabile Albert Wesker, e per qualche personaggio secondario come Piers Nivans e Rebecca Chambers.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che torneremo a vedere in azione Leon S.Kennedy nell’atteso remake di Resident Evil 4 in uscita il prossimo 24 marzo 2023. Il gioco è stato acclamato dalla critica che l’ha reputato come un remake eccellente sotto ogni punto di vista e capace di donare una nuova linfa vitale ad un cult che resta ad oggi indimenticabile. Anche noi abbiamo elogiato il lavoro svolto da Capcom: nella nostra recensione, infatti, abbiamo sottolineato come “Resident Evil 4 è un remake davvero sorprendente. Dopo i recenti passi falsi compiuti con Resident Evil 3, Capcom torna finalmente a fare centro proponendo un rifacimento che non solo rispetta il materiale originale, ma migliora l’esperienza generale grazie ad alcune soluzioni poco invasive e capaci di rendere la storia di Leon e Ashley ancora più adrenalinica e coinvolgente”