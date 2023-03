LEGO 2K Drive: data di uscita e primi dettagli del racer open world

LEGO 2K Drive è stato svelato erroneamente in anticipo con data d’uscita e prime immagini. La presentazione ufficiale del gioco era attesa per domani, ma IGN ha pubblicato per sbaglio un articolo (poi prontamente rimosso) con tutti i dettagli del caso. Ve li riportiamo qui di seguito.

LEGO 2K Drive sarà disponibile a partire dal 19 maggio 2023 e sarà un racing game open world di stampo arcade che potrà essere giocato sia da soli che in compagnia. Il gioco, infatti, includerà modalità multiplayer cooperative e competitive, per un massimo di sei partecipanti e anche con lo split-screen per le partite con gli amici in locale. Oltre a poter sfrecciare su tutta una serie di veicoli fatti di LEGO, gli utenti potranno sbizzarrirsi con un editor dei mezzi di trasporto che include più di 1.000 tipologie di mattoncini diversi da utilizzare.

LEGO 2K Drive releasing May 19th for PS4/PS5/XBO/XS/Switch/PC Steam/EGS https://t.co/DvzLJNas6N Visual Concepts developing – open world with vehicle customization and cars from LEGO City, Creator, Speed Champions, McLaren Solus GT and F1 LM $69.99/$59.99 pic.twitter.com/1br9QCQSRh — Wario64 (@Wario64) March 22, 2023

Svelate, infine, anche tutte le edizioni disponibili al preorder che includeranno:

Standard Edition (69,99 dollari su PS5 e Series X|S, 59,99 dollari su tutte le altre piattaforme)

Awesome Edition (99,99 dollari): include il pass per accedere a tutte le espansioni dell’Anno 1 e un set formato da un’auto, un banner e una minifigure

Awesome Rivals Edition (119,99 dollari): include tutti i contenuti della Awesome Edition con in più alcuni veicoli extra

Il preorder di qualsiasi edizione garantirà inoltre l’acceso all’Aquadirt Racer Pack che include l’Aquadirt Racer Street Car, la Off-Road Car e la Racer Boat.

LEGO 2K Drive sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.