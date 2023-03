Il Ford Explorer è un SUV EV pensato per l’Europa: ha uno schermo da 15 pollici e costerà meno di 45.000€

Ford ha presentato una nuova versione elettrica del SUV Explorer progettata per l’Europa, adatta sia alle strade strette delle città che alle gite del weekend. È relativamente compatto (meno di 4,5 metri di lunghezza rispetto ai 5 metri del SUV a benzina) e offre diversi comfort, tra cui i sedili sportivi e alcune funzioni tecnologiche avanzate, non presenti nemmeno su altri SUV di fascia alta dell’azienda, come il Mustang Mach-E.

Tra le peculiarità di questo SUV troviamo anche un infotainment con touchscreen verticiale da ben 15 pollici. Insomma, è come avere un mega Ipad Pro sulla plancia. L’elettrificazione porta con sé il vantaggio di liberare molto spazio, e quindi sull’Explorer elettrico troviamo anche un vano dalle dimensioni generose che consente di ospitare dispositivi di grandi dimensioni, come un laptop da 15 pollici. È anche presente un vano privato per custodire oggetti di valore. È presente, di serie, anche un vano con ricarica ad induzione per gli smartphone, inoltre Android Auto e Apple CarPlay wireless sono ovviamente offerti su tutte le versioni del veicolo, anche il modello entry-level.

Cinque telecamere e tre sensori radar forniscono all’auto tutto il necessario per offrire sistemi di assistenza alla guida avanzati, tra cui la funzione di cambio di corsia assistito, per la prima volta offerta da Ford anche in Europa.

Ford afferma che è possibile caricare il veicolo dal 10% all’80% in soli 25 minuti. Il modello base costerà meno di 45.000€.

