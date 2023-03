Horizon Forbidden West: Burning Shores, Pre-order trailer e i dettagli sul DLC

Il viaggio di Aloy continua, con Horizon Forbidden West: Burning Shores, il DLC di espansione che prosegue le vicende dell’agguerrita cacciatrice dei Nora impegnata, questa volta, a inseguire una sinistra minaccia nelle selvagge lande di una incredibile Los Angeles post-apocalittica e vulcanica, sconvolta da una violenta attività tettonica. Il pre-ordine di Burning Shores, che approderà su console PlayStation 5 il 19 aprile, è disponibile da oggi: vediamo cosa comporta.

Il pre-ordine darà accesso ai seguenti vantaggi:

Abito tintura Ondanera (disponibile presso il primo commerciante)

Arco di precisione Ondanera (disponibile presso il primo mercante delle Rive Ardenti)

La storia di Aloy riprende nel punto esatto in cui termina Horizon Forbidden West, quindi per giocare a Burning Shores dovrete completare la missione principale di Horizon Forbidden West (compresa la missione finale “Singolarità”). Dopo gli eventi di Singolarità, Aloy riceverà una chiamata dal suo Focus all’inizio del DLC. Aloy percorrerà la pericolosa regione a sud delle terre dei Tenakth, dove i giocatori vivranno una nuova e avvincente storia con nuovi personaggi, nuove macchine e nuove avventure.

Prima espansione di Forbidden West, che a sua volta è il sequel di Horizon Zero Dawn, che già ha visto un altro spin-off recentemente, il titolo VR Call of the Mountain, che ha stupito per realizzazione tecnica.

In Forbidden West, la Terra sta morendo: violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo…

Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie, per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà anche luce sull’eredità dell’antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile.

