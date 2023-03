Dead Island 2: svelata la folle cinematica d’apertura dell’atteso videogioco

In attesa che Dead Island 2 debutti su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (tramite Epic Games Store) il prossimo 21 aprile, ecco il filmato d’apertura ufficiale del gioco, realizzato da ELASTIC, studio pluripremiato a cui Dambuster Studios e Deep Silver hanno dato l’incarico di veicolare la folle violenza “palese ma nascosta” che sembra caratterizzare gli artwork del nuovo gioco.

Il video arriva appena un paio di settimane dopo il precedente trailer, che mostrava ampi scorci di nuovo gameplay presente nelle battute iniziali del titolo ambientato in questa folle versione di Bel Air, Los Angeles.

Dead Island 2 è un gioco di ruolo d’azione in prima persona, ambientato in una visione infernale, ma elegante e vibrante di vita (e di morte) di Los Angeles, soprannominata HELL-A. La formula unica della serie, il dark humor e gli straordinari ammazza-zombi fanno ritorno, con tutta la spavalderia e il carisma che ti aspetteresti da Dead Island.

Equipaggiata con una serie di armi, ognuna con il proprio stile di combattimento unico e brutale e con infinite opportunità di potenziamento, la cacciatrice Dani incontrerà sul suo cammino gli zombi “Standard” (Camminatore, Barcollante, Corridore), le Varianti (come il Camminatore granatiere) e gli Alfa (Zombie Iper Mutati), tutti con poteri e comportamenti unici. Originaria della County Cork in Irlanda, la tenace Dani ha una missione: raggiungere l’Halperin Hotel.

I giocatori potranno anche combinare un potente set di Schede Abilità, per migliorarle e adattarle al proprio stile di gioco, assistendo Dani mentre si fa strada nella prima parte del gioco. La tecnologia di smembramento di Dambuster Studios, nota come FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids), permetterà una carneficina zombi mai vista prima. Nei panni di un infetto slayer, ma in qualche modo immune, potremo finalmente capire cosa succede quando i cacciatori attivano il loro DNA “corrotto” per utilizzare la modalità Furia.

