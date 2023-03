Amazon chiude DPReview, il sito iper-specializzato in recensioni di macchine fotografiche

Dopo ben 25 anni di storia, DPReview chiude i battenti. Era di gran lunga uno dei più prestigiosi e autorevoli siti specializzati in recensioni di fotocamere e accessori. Il sito è stato travolto dalla recente nuova ondata di licenziamenti annunciata da Amazon (che, tra gli altri dipartimenti, colpirà duramente anche Twitch).

DPReview è stato fondato nel 1998 in Inghilterra e acquistato da Amazon nel 2007, che nel 2010 ha trasferito il team a Seattle per essere più vicino alla sede centrale.

Il team è stato licenziato nella sua interezza come parte dell’ultimo round di tagli annunciati da Amazon.

Il sito era considerato un’istituzione nel mondo degli amanti della fotografia. Con un ampio archivio di recensioni di macchine fotografiche e accessori, DPReview poteva contare su un pubblico di centinaia di migliaia di appassionati e fedeli lettori sparsi in tutto il mondo.

Curiosamente, Amazon non è mai stato in grado di sfruttare adeguatamente DPReview. Non ci sono mai stati tentativi di integrare i suoi contenuti all’interno dell’e-commerce, ad esempio. Eh sì che sarebbe stata una mossa piuttosto scontata. Dal 2007 ad oggi il sito ha continuato ad operare in maniera sostanzialmente invariata al punto che, scrive Tech Crunch, veniva da chiedersi se il colosso si fosse completamente dimenticato di averlo acquistato.