Pokémon Scarlatto e Violetto: Set Allenatore Miraidon e Koraidon, sconto sul preorder con il coupon di eBay

Le offerte eBay ci permettono di preordinare a prezzo scontato il set di carte Pokémon Scarlatto e Violetto “Set Allenatore Fuoriclasse Miraidon e Koraidon”, sfruttando il coupon marzo 2023. Lo sconto, tramite il codice MARZO23, è di 11,49€. Potete effettuare il preorder a prezzo scontato cliccando sul box qui sotto:

Il coupon MARZO23 è disponibile fino al 31 marzo 2023 (ore 23:59). Permette di ottenere uno sconto del 10% su prodotti che costano almeno 20€ e fanno parte di determinate categorie. Lo sconto massimo è di 100€ per ogni utilizzo: il codice può essere sfruttato da ogni utente un massimo di 3 volte. Lo sconto totale è quindi al massimo di 300€ per ogni persona

Il venditore è cardgame con il 99.6% di feedback positivo. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay. La spedizione è gratuita.

I set di carte collezionabili Miraidon e Koraidon contengono: 11 buste dellʼespansione Scarlatto e Violetto del GCC Pokemon; una carta promozionale di Miraidon (o Koraidon); 65 bustine protettive con Miraidon (o Koraidon); 45 carte Energia del GCC Pokemon; una guida giocatore per l’espansione Scarlatto e Violetto; sei dadi segnalini danno; un dado lancia-moneta valido per le gare; due segnalini delle condizioni speciali in plexiglas; un cofanetto da collezione dotato di quattro divisori per conservare e organizzare tutto il contenuto e una carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokemon Live.

