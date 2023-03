Parrot: la crescita aziendale è merito dei droni

In passato, Parrot, azienda francese famosa per la produzione di droni giocattolo e consumer di successo, si trovò in difficoltà nel competere con altre aziende, come DJI, e scelse di tagliare i costi e uscire da tali mercati. Invece, concentrò le proprie risorse sui prodotti professionali, come il drone Anafi e il software Pix4D.

Molti appassionati di droni rimasero delusi poiché un’ulteriore concorrenza nel settore consumer avrebbe potuto portare a un miglioramento dei prodotti già esistenti o a una riduzione dei prezzi. Nonostante questo, la scelta di Parrot ha portato a risultati positivi nel tempo, con un aumento importante della crescita aziendale. Secondo i risultati finanziari recentemente pubblicati per il 2022, Parrot ha registrato una significativa crescita dei ricavi pari al 32% rispetto all’anno precedente. Questo successo è stato principalmente attribuito alla divisione dei “microdroni“, che ha generato un totale di 39,2 milioni di euro, rappresentando un aumento dell’88% rispetto all’anno precedente.

Il merito della notevole crescita dei ricavi di Parrot, come riportato dai risultati finanziari, è da attribuire principalmente ai contratti firmati per due droni specifici. Il primo è il modello Anafi USA, che è stato ampiamente utilizzato nel settore della sicurezza e della difesa dalle istituzioni nazionali di diversi paesi della NATO (USA, UK, Francia, Giappone ed Europa del Nord), principalmente a causa della sfiducia nei confronti delle soluzioni di origine cinese.

Recentemente, l’esercito finlandese ha annunciato l’acquisto di microdroni Parrot ANAFI USA per un valore di 2,6 milioni di euro. Il secondo drone, Anafi AI, è specializzato in aerofotogrammetria e ispezioni, ed è dotato di un modulo radio 4G. Inoltre, il contributo alla crescita aziendale del settore della fotogrammetria è stato notevole, con ricavi pari a 32,7 milioni di euro e un aumento del 25% rispetto all’anno precedente. In questo settore, i software PIX4Dmapper, PIX4Dmatic e PIX4Dsurvey hanno avuto un ruolo fondamentale nella crescita dei ricavi.