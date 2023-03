Fast X: Jason Momoa è il migliore villain del franchise secondo Michelle Rodriguez

Ecco le parole di Michelle Rodriguez su Jason Momoa in Fast X, che farà un villain già descritto come grandioso.

Gli appassionati di Fast and Furious stanno aspettando l’uscita di Fast X, il decimo e penutlimo capitolo della saga cinematografica con Vin Diesel protagonista. In vista dell’arrivo in sala del lungometraggio si è espressa Michelle Rodriguez che, parlando di Jason Momoa, lo ha definito il migliore villain del franchise.

Ecco le sue parole:

Direi che è un personaggio vendicativo e con un sorrisetto beffardo. Detta così sembra un qualcosa di leggero, ma quando lo vedrete capirete. Posso dire che è il migliore villain che abbiamo avuto in tutto il franchise, senza contare Charlize (Theron ndr). Sapete cosa intendo, no? Lei è un tipo di mostro completamente diverso.

Diretto da Louis Leterrier (Scontro tra Titani, L’incredibile Hulk), Fast X è interpretato da membri storici del cast come Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “”Ludacris”” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con presenti anche il premio Oscar Helen Mirren e il premio Oscar Charlize Theron.

Gli appassionati non dovranno aspettare molto prima di vedere il nuovo capitolo della saga di Fast and Furious, considerando che Fast X uscirà il 19 maggio.