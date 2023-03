Disco Boy (The Rising): il video musicale ufficiale tratto dal film di Giacomo Abbruzzese

Con il primo singolo tratto dalla colonna sonora originale del film Disco Boy, opera prima di Giacomo Abbruzzese premiata con l’Orso d’Argento alla Berlinale 2023, Vitalic svela il tema musicale principale del film e il video ufficiale dello stesso. Influenzato dai lavori di Giorgio Moroder (‘Midnight Express’) e Wendy Carlos (‘A Clockwork Orange’), ‘Disco Boy’ (The Rising)’ rivela il suono retro-futurista che contraddistingue l’artista e produttore francese, impegnato ad interpretare la disco – regina indiscussa della notte – in una miriade di variazioni diverse. Elettronica e progressista, ‘Disco Boy (The Rising)’ è in continua evoluzione, una vera e propria odissea strana ed abbagliante, quasi sciamanica.

Produttore e compositore francese, da oltre vent’anni Vitalic ridefinisce il concetto di musica elettronica con il suo tocco inimitabile, al contempo energico e melodico, trasformando brani che sono diventati dei classici della club culture. Tra remix e composizioni originali, Vitalic è un nome di punta nel panorama alternativo mondiale e sono numerosi gli artisti di fama mondiale che hanno collaborato con lui, da Daft Punk a Bjork, Moby, Royksopp, Paul Kalkbrenner, ma anche Amadou & Mariam, Etienne Daho, Indochine, Jean-Michel Jarre e, più recentemente, Mylène Farmer.

In ‘Disco Boy’ i fan di Vitalic graviteranno sulla techno impennata e sulla grancassa pesante di ‘Disco Boy (The Rising)’, ‘Vladimir 92’ e ‘King Burger’, ma ci sono anche brani più intriganti e cinematografici come ‘The Swamps’, ‘Lost Times’ e ‘La Guerre’, oltre a tracce più oscure. In nove tracce Vitalic rivela un rinnovato lato della sua padronanza dei synth con nuovi paesaggi sonori, mostrando la facilità con cui può contribuire ad un accattivante progetto cinematografico.

In arrivo il 13 aprile su etichetta Clivage Music / Citizen Records, la colonna sonora di ‘Disco Boy’ è la nuova creazione di Vitalic, una collaborazione che lega l’artista al regista Giacomo Abbruzzese.

Il fllm ‘Disco Boy’ è attualmente al cinema nelle principali città italiane, distribuito da Lucky Red: questa la sinossi:

Aleksei, bielorusso in fuga dal suo passato, raggiunge Parigi arruolandosi nella Legione Straniera, al fine di ottenere il passaporto francese. Nel delta del Niger, invece, Jomo, giovane rivoluzionario, si batte contro le compagnie petrolifere che hanno devastato il suo villaggio, e la sorella Udoka sogna di fuggire, consapevole che ormai tutto è perduto. I loro destini si intrecceranno, al di là dei confini, della vita e della morte.

