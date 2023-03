Custom Line Navetta 30 My Belle Île: il nuovo yacht

La nuova imbarcazione, chiamata Navetta 30 M/Y Belle Île, è stata varata presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona. Il nuovo superyacht, di proprietà di un armatore dell’Asia-Pacifico, misura 28,43 metri di lunghezza e ha una larghezza di 7,3 metri. È stato progettato dal Comitato Strategico di Prodotto e dal Dipartimento Engineering di Ferretti Group, mentre lo studio ACPV Architects Antonio Citterio Patricia Viel, in collaborazione con il Custom Line Atelier, ha curato la progettazione degli interni.

Il design degli esterni è stato invece affidato a Filippo Salvetti. Come avviene solitamente nella creazione di un progetto Custom Line, il team di architetti del Custom Line Atelier ha collaborato strettamente con l’armatore e il suo team, insieme al resto del team di commessa nave del cantiere, per creare e personalizzare gli interni del suo yacht. La novità della Navetta 30 è la decisione di ridurre il numero di cabine per gli ospiti nel lower deck, per poter creare uno studio che potesse essere utilizzato anche come zona relax. L’armatore ha scelto una palette di colori chiari e neutri, come il beige e il bianco, con alcuni accenti di verde acqua e light blue, come tema principale degli interni.

Il progetto navale, la navigabilità, il comfort, la sicurezza e la qualità sono gli aspetti che caratterizzano maggiormente M/Y Belle Île, progettata e costruita per soddisfare le esigenze dell’armatore e garantire un’esperienza di bordo indimenticabile. La generosa disponibilità di spazio e volumi si fonde con la ricerca di un’eleganza iconica, il risultato è un profilo slanciato e dinamico che mantiene l’essenza di una classicità senza tempo.