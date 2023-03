Apple pensa a dei cinturini con chip NFT per personalizzare l’Apple Watch

Apple immagina un cinturino per Apple Watch con chip NFC, in grado di comunicare con lo smartwatch. Ecco a cosa servirebbe...

In un precedente brevetto Apple aveva depositato l’idea per un cinturino dell’Apple Watch in grado di cambiare automaticamente colore. Insomma, un unico cinturino per più stili diversi. Ora Apple ha presentato un secondo brevetto decisamente meno futuristico, ma che concettualmente riprende questa filosofia.

Apple immagina un cinturino per Apple Watch con chip NFC, in grado di comunicare con lo smartwatch. Il chip integrato consentirebbe di cambiare automaticamente il quadrante dell’Apple Watch non appena viene riconosciuto il nuovo cinturino.

Apple spiega che la nuova funzione eviterebbe la noia di dover personalizzare di nuovo il quadrante ogni volta che si cambia cinturino, magari per evitare che i due colori siano incompatibili l’uno con l’altro.

Questo è l’obiettivo del brevetto “Band Identifier System For Wearable Devices”, e il processo si concentra sulle comunicazioni a corto raggio (NFC). Un componente NFC, o tag, potrebbe “identificare in modo univoco il cinturino”.

“Le operazioni del dispositivo come il colore, il tema o il contenuto visualizzato sul dispositivo possono essere basate, in parte, sull’identificazione di un particolare cinturino”, afferma il brevetto.

Apple sostiene che la funzione possa essere utilizzata anche per ragioni di sicurezza, ad esempio l’Apple Watch potrebbe richiedere l’identificazione di un chip NFC per assicurarsi che il cinturino che si sta usando sia originale e aprire determinate applicazioni. Il che potrebbe aver senso sull’Apple Watch Ultra, quando l’utilizzo di un cinturino inidoneo potrebbe costituire un pericolo, ad esempio durante le immersioni.

Un altro esempio che ci viene in mente, è la possibilità di fornire alcuni quadranti esclusivamente previo l’acquisto di alcuni specifici cinturini ufficiali. Pensate alla collezione di cinturini di Hermes, che potrebbero dare il diritto all’utilizzo di un quadrante digitale impreziosito con il logo del brand.