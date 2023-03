Apple, abbandonare la linea Mini sta ripagando: gli iPhone 14 Plus vendono di più

Un’indagine di Display Supply Chain ci fornisce un’interessante fotografia sulle performance di vendita dei nuovi iPhone 14. Il lancio della nuova famiglia di smartphone è stato accompagnato fin da subito da più di qualche turbolenza e, in generale, i nuovi smartphone non stanno andando granché bene.

Il rapporto segnala che la serie iPhone 14 ha visto un calo del 39% degli ordini di display rispetto all’iPhone 13, prendendo in considerazione i dati che vanno da dicembre ad aprile e comparandoli con quelli dell’anno precedenti. Apple avrebbe anche comunicato ai suoi fornitori di produrre meno display, in vista di una riduzione degli ordini.

Si tratta di un cambiamento in corsa. Una correzione decisa da Apple per affrontare il nuovo clima macroeconomico sfavorevole, tra cui il peso dell’inflazione e, in generale, la riduzione della domanda da parte dei consumatori. Le prospettive di domanda rimangono deboli e Apple non si aspetta grossi miglioramenti nel corso del prossimo trimestre.

Il rapporto conferma ancora una volta come il grosso delle vendite sia concentrato sui modelli Pro. Le spedizioni dei pannelli dell’iPhone 14 Pro e dell’iPhone 14 Pro Max stanno superando rispettivamente i modelli iPhone 13 Pro del 22% e del 23%. Ciò è dovuto alla maggiore domanda per quei modelli e, come abbiamo appreso da un rapporto di CounterPoint uscito in queste ore, da un aumento della domanda per tutti i modelli di fascia alta, che rappresentano un segmento sempre più importante per l’intera industria.

L’iPhone 14 Plus sta andando meglio dei vecchi iPhone 12 e 13 Mini. La scelta di cancellare questa linea sta dando i suoi frutti…

La scelta di abbandonare la linea Mini ha ripagato. La ricerca fornisce un dato piuttosto interessante: sebbene la serie Plus non performi bene quanto i modelli Pro o base, sta comunque registrando numeri più importanti della precedente serie Mini, introdotta nel 2021 e rinnovata solamente per un ulteriore anno.