Smartphone, settore in difficoltà ma il segmento premium regge ancora bene

L’industria degli smartphone non se la sta passando molto bene: il 2022 è stato un anno tremendo e le vendite hanno subito un crollo a doppia cifra su base annua. In compenso, non tutti i segmenti del mercato hanno reagito alla crisi del settore alla stessa maniera. Il segmento premium sta continuando ad andare molto bene.

Nonostante le difficoltà macroeconomiche, le vendite globali di smartphone nel 2022 sono diminuite del 12% anno su anno. Tuttavia, le vendite globali di smartphone premium (con un prezzo all’ingrosso superiore ai 600 dollari) sono aumentate del 1% anno su anno, consentendo a questo segmento di prezzo di contribuire per la prima volta al 55% del totale delle entrate del mercato globale degli smartphone.

Il segmento premium, che ha costantemente superato il mercato globale degli smartphone, ha rappresentato più di un quinto delle vendite totali di smartphone a livello globale.

Secondo CounterPoint research, che ha curato la ricerca, ci sono diverse ragioni per questo aumento. Nonostante le difficili condizioni di mercato nel 2022, tanto per iniziare, i consumatori con un potere d’acquisto elevato sono più immuni alle difficoltà economiche. Di conseguenza, le vendite nel mercato premium sono cresciute, mentre quelle nei segmenti di fascia bassa e media sono diminuite. E non solo: «poiché gli smartphone diventano sempre più centrali nella vita delle persone – scrivono i ricercatori-, alcuni consumatori sono disposti a spendere di più per i loro dispositivi e a tenerli per un periodo più lungo. Questo è anche uno dei motivi per cui il segmento di prezzo di $ 1.000 e oltre ha riportato la crescita più veloce (38% anno su anno) nel corso 2022.