Star Wars Jedi: Survivor, il trailer della storia mostra Cal Kestis in azione

Come promesso, l’atteso Star Wars Jedi: Survivor è tornato a mostrarsi pochi minuti fa con un nuovo spettacolare trailer della storia. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di avere un assaggio della nuova avventura di Cal Kestis, mostrandoci alcuni dei personaggi presenti in questo sequel, oltre a una serie di graditi ritorni. Il protagonista, inoltre si mostra in una veste più evoluta e matura e saranno presenti anche tutta una serie di nuovi alleati che per la prima volta forniranno supporto in combattimento.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order, Jedi Survivor farà parte di una trilogia e promette di arricchire le storie, i mondi e i personaggi di Star Wars, oltre che rifinire ed ampliare il sistema di combattimento. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

La storia di Cal Kestis continua in Star Wars Jedi: Survivor, un gioco d’azione e d’avventura in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment in collaborazione con Lucasfilm Games. Questo titolo per giocatore singolo e dalla forte componente narrativa riparte 5 anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order e segue gli scontri sempre più disperati di Cal, mentre la galassia scende ulteriormente nell’oscurità.

Spinto ai confini della galassia dall’Impero, Cal si ritrova circondato da minacce nuove e familiari. Visto che è uno degli ultimi Cavalieri Jedi sopravvissuti, Cal è costretto a lottare durante i tempi più bui della galassia, ma fino a che punto è disposto a spingersi per proteggere se stesso, il suo gruppo e l’eredità dell’Ordine Jedi?

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor sarà lanciato il 28 aprile 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Leggi anche: