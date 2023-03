Meteo: la tendenza per la primavera

Il centro meteorologico AccuWeather ha pubblicato le previsioni stagionali per la primavera in Europa, in coincidenza con l’equinozio di primavera che si verifica oggi. Secondo gli esperti di AccuWeather, la fase El Niño-Southern Oscillation è passata da La Niña a neutrale, come dichiarato ufficialmente dal Climate Prediction Center della NOAA il 9 marzo. Ci si aspetta che questa fase neutra continui fino alla fine della primavera e all’inizio dell’estate, per poi passare a El Niño durante i mesi estivi, influenzando i modelli meteorologici globali.

Gli esperti di meteorologia di AccuWeather hanno sviluppato le previsioni per la primavera in Europa, tenendo conto della fase neutra El Niño-Southern Oscillation e prevedono che l’Europa settentrionale avrà aria fredda residua, mentre le regioni orientali avranno condizioni miti. Ci sarà una dominante traiettoria delle tempeste sul Sud e ci sarà un inizio anticipato di maltempo per alcuni punti.

Nonostante la primavera sia associata al calore, marzo può ancora portare il freddo, inclusi eventi nevosi di grande impatto, che si verificheranno probabilmente in alcune regioni come il Regno Unito, la Scandinavia e la regione alpina, mentre molte altre parti del continente tendono a essere al di sotto della media storica.

Le previsioni meteorologiche di AccuWeather per la primavera in Europa indicano che la traiettoria principale delle tempeste sarà sul Sud del continente, causando problemi di siccità nel Regno Unito, in Irlanda e in alcune parti della Francia, dove già quest’anno si sono verificate condizioni anomale di siccità. Mentre l’Europa nordoccidentale potrebbe avere un trend verso condizioni più asciutte e calde con l’inizio della stagione primaverile. Il caldo aumenterà gradualmente in tutta la regione dalla Francia alla Polonia, ma le regioni vicine a nord e ad est delle Alpi e in Germania e Polonia, in particolare, dovranno affrontare un significativo rischio di maltempo.