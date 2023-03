Kingdom Hearts 4, Nomura suggerisce novità: “È successo qualcosa che ha segnato la direzione della serie”

Durante il concerto Kingdom Hearts - Second Breath - tenutosi a Tokyo, Tetsuya Nomura si è lasciato andare a un commento che anticipa importanti novità per la serie.

Annunciato ad aprile dello scorso anno, Kingdom Hearts 4 è letteralmente scomparso dai radar. Sono mesi, infatti, che il team di Square Enix non parla dell’attesissimo nuovo capitolo delle avventure di Sora, Paperino e Pippo.

A riaccendere i riflettori sul titolo, però, ci ha pensato Tetsuya Nomura che proprio ieri in occasione del concerto Kingdom Hearts – Second Breath – tenutosi a Tokyo si è lasciando andare ad un commento piuttosto criptico. Durante uno scambio avuto con la compositrice Yoko Shimomura, il director avrebbe detto:

Lo scorso anno, dopo l’evento di Kingdom Hearts, è successa una cosa che ha determinato la direzione della serie di Kingdom Hearts.

La parte più interessante è che a quanto pare Shimomura non sapeva assolutamente di cosa Nomura stesse parlando e il director ha quindi proseguito affermando: “Oh, non lo sapevi? Te lo dirò dietro le quinte“. Dopo queste parole, Nomura se ne è andato.

Ovviamente un’affermazione di questo tipo ha scatenato il caos tra gli appassionati che in queste ore hanno iniziato a speculare su cosa potrebbe significare quanto detto da Nomura. Alcuni pensano che potrebbero esserci delle buone notizie per la per la collaborazione con Disney, magari con la possibilità di attingere a più proprietà su licenza per i futuri mondi di gioco come quello di Star Wars – che, secondo alcuni fan, sarebbe stato in realtà già anticipato dal primo trailer o addirittura sui franchise Marvel, che donerebbe un tocco di realismo all’intero franchise, cambiando effettivamente la direzione della serie.

Ovviamente, non sappiamo a cosa Nomura si stesse riferendo quindi non possiamo che invitarvi a prendere quanto riportato con le dovute cautele in attesa di ricevere ulteriori dettagli da Square Enix.

