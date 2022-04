Kingdom Hearts IV: trailer d’annuncio del videogioco Square Enix

All’interno delle celebrazioni tenutesi per il 20° anniversario della saga di Kingdom Hearts ci si aspettava qualche annuncio interessante ma non necessariamente quello di un quarto capitolo, o quantomeno non di vederne già un primo trailer. E invece, alla fine di un lungo video di recap comprendente i titoli minori Dark Road e Missing Link, ecco arrivare un primo teaser introduttivo alla storia e al gameplay di Kingdom Hearts IV.

Sora si risveglia, dopo un coma di quattro giorni, in un nuovo universo, simile al nostro mondo (ma anche, volendo, alla città di Insomnia in Final Fantasy XV) denominato Quadratum, giusto in tempo per combattere un gigantesco Heartless che si aggira tra i grattacieli. Molti i misteri che andranno svelati riguardo alla storia alla base del titolo, e curiosa senza dubbio la scelta di rendere Quadratum con una grafica così realistica e un setting così moderno, dopo i mondi fiabeschi dei precedenti capitoli. Ad ogni modo, alla fine del video appaiono anche Pippo e Paperino, sebbene separati dal protagonista. Rimaniamo in attesa di nuove informazioni in proposito.

Leggi anche la recensione di Kingdom Hearts III: