Jordan Peele: in lavorazione il nuovo film, ecco la data d’uscita

Jordan Peele è pronto a lavorare sul suo prossimo progetto, da poco è stata diffusa la notizia che il lungometraggio verrà distribuito durante il periodo di Natale del 2024. A renderlo noto è stata la stessa Universal Pictures che ha inserito il progetto nel suo calendario, senza però specificarne il titolo.

Il nuovo lungometraggio di Jordan Peele ha come data di uscita nelle sale cinematografiche quella del 25 dicembre 2024. Il film farà il suo debutto una settimana dopo l’uscita di titoli molto attesi come Avatar 3 e Sonic the Hedgehog 3. Nello stesso periodo doveva uscire anche il film musical Wicked, che però è stato anticipato al giorno del Ringraziamento.

Prima di questa data verrà distribuito un progetto prodotto da Jordan Peele per Monkeypaw film che non ha ancora un titolo. La data d’uscita sarà quella del 27 settembre 2024.

Non sono stati offerti dettagli sul quarto film in lavorazione di Jordan Peele. L’ultimo titolo del regista è stato Nope. Peele vorrebbe farne anche un sequel, incentrato sul personaggio di Nobody: