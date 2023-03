Wicked: il film musical tratto dal Mago di Oz cambia data d’uscita

La data d’uscita del film musical Wicked è stata cambiata, e ad annunciarlo è stata la stessa Universal Pictures. La prima parte del lungometraggio tratto dal Mago di Oz non arriverà più nelle sale cinematografiche il 25 dicembre 2024, ma uscirà il 27 novembre dello stesso anno.

In questo modo Wicked: Parte Uno non sarà più distribuito al cinema il giorno di Natale, bensì durante la festa del Ringraziamento. Si tratta comunque di una data calda, ottima per consentire ad un lungometraggio di ottenere un buon potenziale di pubblico per alimentare il box-office.

Il periodo di fine novembre 2024 metterà Wicked a confronto con altri titoli importanti come Avatar 3 e Sonic the Hedgehog 3.

In Wicked ci sarà Cynthia Erivo che andrà a interpretare Elphaba, la strega dell’Ovest, mentre Ariana Grande vestirà i panni di Glinda, la strega buona. Alla regia del progetto ci sarà Jon M. Chu Wicked, con la sceneggiatura di Winnie Holzman e Stephen Schwartz. I produttori dell’adattamento saranno Marc Platt della Marc Platt Productions, la Universal Stage Productions, il The Araca Group, Jon B. Platt e David Stone.

Wicked è tratto dall’omonimo musical realizzato da Winnie Holzman, che è basato sul romanzo intitolato Strega: Cronache dal Regno di Oz in rivolta, scritto da Gregory Maguire. Si tratta di una rivisitazione della storia de Il Mago di Oz, vista però dal punto di vista delle streghe.