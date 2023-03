Ghostbusters: Firehouse – Iniziate le riprese del film

Dopo i buoni risultati ottenuti da Ghostbusters: Legacy, ora i lavori per dare il via alle riprese del sequel, che ha il titolo di lavorazione Firehouse, sono iniziati, ed ad annunciarlo c’è stato il regista Jason Reitman che ha postato su Twitter una foto.

Ecco l’immagine.

Back in the Firehouse. Day One!#Ghostbusters pic.twitter.com/VloRiAuCyR

— Ghostbusters (@Ghostbusters) March 20, 2023