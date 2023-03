Final Fantasy XVI: svelata la durata complessiva del gioco

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Famitsu, il director Hiroshi Takai e il producer Naoki Yoshida hanno svelato la durata complessiva di Final Fantasy 16. Stando a quanto dichiarato dal team per completare la storia principale ci vorranno circa 35 ore, mentre per completare anche tutte le missioni e le attività secondarie, ci vorranno circa 70-80 ore. Questo richiederà di completare non solo tutte le missioni secondarie, ma anche ottenere ogni accessorio, potenziare al massimo Clive e portare a termine ogni caccia ai mostri.

Se apprendere e far salire di livello tutte le abilità, recuperare tutti gli accessori, svolgere tutte le missioni secondarie e affrontare tutte le cacce ai mostri, probabilmente impiegherai circa 70 – 80 ore per completare il gioco”, ha detto Yoshida.

Il team ha inoltre rivelato che inizialmente la sola trama principale del gioco doveva durare circa 20 ore. Tuttavia con il procedere dello sviluppo sono state aggiunti elementi fondamentali che hanno ampliato di gran lunga la durata della storia.

Recentemente Square Enix ha inoltre svelato numerosi dettagli sull’atteso nuovo capitolo della saga Final Fantasy come le fonti d’ispirazione e la presenza del New Game+ che proporrà combattimenti differenti e più difficili.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 su PS5.

