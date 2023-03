Ed Sheeran: The Sum of It All – Il trailer del documentario Disney+

Ecco il trailer di Ed Sheeran: The Sum of It All, la docuserie che uscirà su Disney+ a maggio.

Da poco è stato diffuso online il trailer di Ed Sheeran: The Sum of It All, la docuserie divisa in quattro parti sul popolare cantante britannico. Si tratta di un contenuto che verrà reso disponibile sulla piattaforma streaming dal 3 maggio.

Ecco il trailer.

L’uscita di Ed Sheeran: The Sum of It All coinciderà con la distribuzione del nuovo album dell’artista, che sarà disponibile dal 5 maggio. La produzione è ad opera di Disney Branded Television e di Fulwell 73 Productions. L’obiettivo sarà quello di mostrare il percorso di Ed Sheeran verso il successo, superando anche la balbuzie che lo affliggeva da bambino, ed affrontando le difficoltà portate dalla vita, come la perdita di una persona cara.

Lo stesso Ed Sheeran ha dichiarato:

Sono sempre stato molto attento alla mia vita privata, e l’unico documentario che ho fatto fino ad ora si è concentrato sulla mia parte di vita da cantautore. Quando la Disney si è avvicinata a me per questo progetto ho pensato fosse arrivato il momento di aprire le porte del mio privato mostrandolo al pubblico.

Ayo Davis di Disney ha aggiunto: