Cocainorso: trailer italiano del folle film di Elisabeth Banks

Universal Pictures International Italy svela infine la versione italiana del trailer del singolare film Cocainorso (Cocaine Bear) diretto da Elisabeth Banks e tratto da una storia vera: quella dell’incidente aereo in cui un corriere della droga, a metà degli anni ’80 perde un carico di cocaina e accidentalmente un orso bruno la mangia, con risultati imprevedibili. Questa insolita dark comedy vede come protagonisti un gruppo eterogeneo di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.

La pellicola, lo ricordiamo, uscirà nelle sale italiane il prossimo 20 aprile: nel frattempo potete ingannare l’attesa con il webgame ufficiale, assolutamente sopra le righe.

Cocainorso vanta un ricco cast comprendente Keri Russell, O’Shea Jackson, Jr., Christian Convery-Jennings, Alden Ehrenreich, Jesse Tyler Ferguson, Brooklynn Prince, Isiah Whitlock Jr., Kristofer Hivju, Hannah Hoekstra e Aaron Holliday, con la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta.

La pellicola è diretta da Elizabeth Banks a partire da una sceneggiatura di Jimmy Warden; Cocainorso è prodotto dai vincitori dell’Oscar Phil Lord e Christopher Miller per Lord Miller, da Elizabeth Banks e Max Handelman per Brownstone Productions, da Brian Duffield per Jurassic Party Productions e Aditya Sood per Lord Miller. Robin Mulcahy Fisichella, Alison Small e Nikki Baida sono i produttori esecutivi.

La pellicola sta facendo molto parlare di sé per l’approccio alla storia, dato che è tratta da un fatto realmente accaduto, ma ha anche convinto buona parte della critica americana, divenendo già un piccolo cult che si è meritato anche il più classico degli spoof movie made in Asylum: Cocaine Shark, prossimamente in arrivo e il cui trailer sta già impazzando sulla rete.

