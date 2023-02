Cocainorso: su Rotten Tomatoes la critica lo approva

Oggi, 24 febbraio, esce negli Stati Uniti il film Cocainorso (mentre in Italia bisognerà aspettare aprile), nel frattempo la critica d’oltreoceano ha già avuto modo di vedere il film, e su Rotten Tomates il lungometraggio è stato promosso con il 71% di approvazione.

Ecco alcuni giudizi:

Cocainorso non prova a vendersi per ciò che non è, c’è un orso che diventa dipendente dalla cocaina, uccidendo diverse persone. Una storia cruenta che si dipana in 5 minuti. Tutto questo.

(Sara Michelle Fetters – MovieFreak.com)

Un film che è allo stesso tempo raccapricciante e comico. Non diventa uno Sharknado, ma non è neanche Lo Squalo.

(Cary Darling – Houston Chronicle)

Merita la visone per le sue premesse, e per il fatto che la Banks ed il suo gruppo creativo lo abbiano reso plausibile.

(David Kaplan – Kaplan vs. Kaplan)

Un film che quasi spazza via tutte le sue premesse, e che però offre alcune sequenze piene di furia ed allo stesso tempo capaci di far ridere

(Alejandra Martinez – We Got This Covered)