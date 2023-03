Cocaine Shark: il trailer del film Asylum che imita Cocainorso

La Asylum è ormai diventata famosa per la sua ricerca di grandi blockbuster da imitare, e da rendere film trash. E così non poteva sfuggire a questa sorte neanche Cocainorso, che è divenuto Cocaine Shark, e di cui vi proponiamo qui sotto il trailer.

Ecco il filmato.

La regia è di Mark Polonia: il film racconta di un boss della mafia che ha prodotto una nuova droga chiamata HT25, che deriva da uno squalo di laboratorio, e che è capace di provocare pericolosi effetti collaterali. Ma, dopo un esperimento andato male, lo squalo assieme ad altre pericolose creature si ritroveranno libere di muoversi ed essere distruttive.

Il cast del film è formato da Samantha Coolidge, Ryan Dalton, Natalie Himmelberger, Titus Himmelberger, Jeff Kirkendall, Noyes J. Lawton, Kyle Rappaport, e Ken Van Sant.

Per quanto riguarda Cocainorso, il film uscirà in Italia ad aprile. La storia dietro al lungometraggio è quella dell’incidente aereo in cui un corriere della droga, nel 1985, perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, con risultati imprevedibili. Questa comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.