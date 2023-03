Beau ha paura: trailer del film con Joaquin Phoenix, nelle sale da aprile

I Wonder Pictures presenta oggi il trailer italiano di Beau ha paura, nuovo, visionario film di Ari Aster, prodotto da A24 e nelle sale nostrane ad aprile. Il premio Oscar Joaquin Phoenix è il protagonista della emozionante odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili: una sorprendente epopea umana.

Dopo Hereditary, presentato al Sundance Film Festival nel 2018, e Midsommar, inserito fra i dieci migliori film indipendenti del 2019 dal National Board of Review Awards, il pluripremiato autore di culto Ari Aster torna a stupire il pubblico con un’opera che intreccia mistero e humor nero, in un viaggio folle e immersivo.

Beau ha paura è il terzo film A24 distribuito in Italia da I Wonder Pictures, dopo il sette volte premio Oscar Everything Everywhere All at Once e il due volte premio Oscar The Whale, con Brendan Fraser, entrambi tuttora nelle sale.

Siamo felici e orgogliosi di portare in Italia l’ultima opera di Ari Aster, e ci fa piacere che la collaborazione con A24 prosegua con un film come Beau ha paura, capace non solo di intrattenere ed emozionare, ma anche di cambiare il nostro modo di sognare; un’avventura da scoprire e riscoprire e da cui lasciarsi sorprendere ogni volta, un film visivamente travolgente – negli Stati Uniti sarà distribuito nei cinema IMAX – che sentiamo già come molto atteso e crediamo abbia tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio caso cinematografico.

dichiara Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale di I Wonder Pictures.

Scritto, diretto e prodotto (insieme a Lars Knudsen) da Ari Aster, Beau ha paura presenta Joaquin Phoenix nel ruolo del titolo, affiancato da un cast che include Nathan Lane, la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan, con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey e la vincitrice di Grammy Patti LuPone.

