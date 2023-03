Air: Ben Affleck racconta di come Michael Jordan lo abbia aiutato a sviluppare il film

Ben Affleck ha parlato di recente di Air – La storia del grande salto, il film sull’accordo tra la Nike e Michael Jordan che uscirà nelle sale cinematografiche ad aprile. L’interprete e regista ha parlato di come lo stesso Michael Jordan lo abbia aiutato a plasmare questa produzione.

Ecco le sue parole:

Voglio sottolineare che non si tratta della storia autorizzata di Michael Jordan, è un qualcosa di diverso […] Sono andato da lui dicendogli che non avrei fatto il film se non avesse voluto, e che volevo che lui mi raccontasse qualcosa che fosse importante per questa storia. Così mi ha iniziato a raccontare di personaggi e dettagli che non ci stavano nella sceneggiatura originale, come la presenza dell’executive della Nike Howard White. Poi gli ho chiesto se avesse da dirmi qualcosa riguardo al padre, e lì ha iniziato a raccontarmi della madre, ed anche in quel caso non si trattava di un personaggio inizialmente nel copione. E parlandomi della madre mi ha detto delle cose emozionanti, ed ho capito che non sarebbe stato un film sulla questione Nike.