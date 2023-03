Shazam! Furia degli Dei, Helen Mirren affitta un cinema per i bimbi di un paese pugliese

Da anni, il premio Oscar Helen Mirren passa lunghi periodi di tempo a Tiggiano, in Puglia, dove ha acquistato una masseria insieme al marito, Taylor Hackford. La sua permanenza in loco ha dato vita a diversi episodi curiosi, come quando si è data da fare in prima persona per ripulire un pezzo di strada pubblica dai rifiuti abusivi o quando, durante la recente pandemia, ha realizzato un “featuring” insieme a Checco Zalone per una canzone a favore della vaccinazione anti-COVID.

L’ultima sua impresa locale balzata agli onori delle cronache è qualcosa che sembra uscita da un film sull’“Italia da cartolina” di quelli che tanto piacciono agli americani: si è resa difatti fautrice di un gesto munifico nei confronti dei bimbi della zona, affittando il cinema Moderno della vicina Tricase per organizzare uno spettacolo da 500 posti di Shazam! Furia degli Dei, il nuovo blockbuster DC / Warner Bros. che la vede nel ruolo di “supercattiva”.

L’evento si terrà oggi pomeriggio, ma non è chiaro se sarà presente anche lei stessa. Quel che è certo è che, tra le tante celebrità che negli ultimi anni stanno prendendo casa in Italia, Mirren sta diventando una delle più benvolute, anche in virtù della sua disponibilità e volontà di “integrarsi” con la popolazione locale e contribuire a migliorare la zona: vorrebbe istituire un nuovo teatro nella sua proprietà e si è fatta testimonial della nota Torre Palane, affinché possa essere salvaguardata dal Fondo ambiente Italiano. Insomma, a differenza di tante altre star internazionali del cinema e della musica che hanno acquistato enormi proprietà in Toscana, Liguria, Lombardia e anche in Puglia – che è diventata la regione più di moda per gli esteri per via della quantità di ex masserie svendute – non si è arroccata su una torre d’avorio ma vuole “vivere” il territorio, facendosi benvolere dagli autoctoni.

Nel frattempo, Shazam! Furia degli Dei è arrivato nei cinema da un paio di giorni, con Helen Mirren nel cast nelle vesti di Hespera, una delle tre figlie di Atlante. Il film dà seguito alla storia di Billy Batson, un teenager al quale basta pronunciare la parola magica “SHAZAM!” per trasformarsi in un supereroe che è anche il suo “alter ego adulto”: Shazam (Zachary Levi). Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Si ritroveranno però a fronteggiare le figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità, giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto, molto tempo fa.

