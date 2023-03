Settimana prevenzione oncologica: inaugurata da Lilt con Chef Locatelli

La Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT) ha promosso la "Settimana nazionale per la prevenzione oncologica", che ha ufficialmente preso il via.

“Prevenire è vivere” è il motto che inaugura la nuova “Settimana nazionale per la prevenzione oncologica“, promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT). Questa iniziativa si protrarrà fino al 26 marzo 2023, con l’intento di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano in tutta Italia. Il noto chef stellato Giorgio Locatelli, giudice del reality “Masterchef“, sarà il testimonial della campagna per quest’anno. Dall’altra parte, il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha inaugurato la presentazione dell’evento.

Durante la “Settimana della prevenzione oncologica”, sarà possibile prenotare visite di controllo oncologico presso 397 centri ambulatoriali di prevenzione e presso le 106 associazioni Lilt presenti in tutta Italia. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il numero verde Sos Lilt 800.998.877. Il Presidente della Lilt nazionale, Francesco Schittulli, ha evidenziato che ogni giorno in Italia 1.071 persone ricevono una diagnosi di cancro e che i decessi per tumore sono 476. Schittulli ha sottolineato l’importanza della prevenzione primaria per ridurre i fattori di rischio e ottenere una riduzione del 40% dei casi di cancro. Quest’ultimo ha anche evidenziato che la lotta al cancro inizia dalle scelte quotidiane, come ad esempio la scelta degli alimenti che si mettono in tavola poiché non tutti sono consapevoli del fatto che le cattive abitudini alimentari sono responsabili di 3 casi di tumore su 10.

Lo scopo della “Settimana nazionale per la prevenzione oncologica” è quindi quello di informare e sensibilizzare sulle singole responsabilità e sulle possibilità che ogni individuo ha per prevenire il rischio di tumori. Durante le iniziative organizzate su tutto il territorio nazionale, l’olio extravergine di oliva italiano continuerà a essere il simbolo della campagna e verrà distribuito in bottigliette da 250 ml grazie alla collaborazione con il Consorzio Olio di Calabria Igp.