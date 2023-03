Sea of Thieves: Deluxe Edition svelata con un trailer: vediamo il prezzo ed i contenuti

Arriva la Deluxe Edition di Sea of Thieves. Il gioco di Rare ottiene un’edizione speciale per festeggiare i suoi cinque anni. La Deluxe Edition è disponibile al prezzo di 39.99€, con uno sconto per chi possiede già il gioco che potrà averla a soli 9.99€. Rare ha pubblicato anche un trailer, che potete visionare qui sotto e che ricapitola i contenuti dell’edizione. Vediamo il filmato:

L’edizione spaciale include oltre al gioco base, un vasto assortimento di oggetti cosmetici e da collezione, ossia tutti i contenuti bonus della nuova edizione 2023 (sciabola, pistola, bussola, cappello, giacca e vele da cacciatore + 10.000 pezzi d’oro) più un ulteriore bundle deluxe contenente la polena e le vele della Fenice nera, le emote Danza del granchio e Nasconditi sottocoperta e 550 monete antiche da utilizzare nell’Emporio dei Pirati.

Sea of Thieves è il gioco di Rare permette di vivere in prima persona la vita da pirata in maniera totalmente libera ed immersiva in un mondo ricco di isole incontaminate, tra spettacolari battaglie navali, delicate spedizioni, cacce al tesoro e centinaia di altre attività marinaresche.

Vi ricordiamo che il gioco di Rare riceverà entro l’anno anche un gioco da tavolo ufficiale. Al momento purtroppo non sono disponibili ulteriori dettagli su questo prodotto. Steamforged Games ha semplicemente condiviso con gli utenti un form da compilare per ottenere informazioni non appena saranno disponibili.