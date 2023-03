Sea of Thieves: annunciato il gioco da tavolo ufficiale

Steamforged Games ha annunciato l’arrivo di un gioco da tavolo dedicato a Sea of Thieves, confermando le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi. L’annuncio arriva con un tweet che rivela che il gioco sarà disponibile nel corso dell’anno.

Come molti mascalzoni dagli occhi aguzzi avevano già capito, stiamo creando un gioco da tavolo di Sea of Thieves in collaborazione con Rare!” Si legge nel messaggio, “Issate le vele, tirate su l’ancora e prendete il mare con il nostro nuovo gioco da tavolo, in arrivo quest’anno”.

As many of you sharp-witted scallywags guessed – we’re making a Sea of Thieves board game in collaboration with Rare! 🏴‍☠️

Hoist the mainsail, raise anchor, and take to the waves with our new board game, launching later this year! ⚓ https://t.co/1NC6z17M5T pic.twitter.com/nDkSPJqvNj

— Steamforged Games (@SteamforgedLtd) March 2, 2023