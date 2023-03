Il brevetto di Apple per proteggere “l’iPhone Fold” dalle cadute

Un brevetto descrive una tecnologia che aiuterebbe a proteggere lo schermo di un iPhone pieghevole in caso di caduta.

Apple ha recentemente presentato una domanda di brevetto presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) dal titolo “Dispositivo a display autoretraibile e tecniche per proteggere lo schermo utilizzando la rilevazione di cadute”.

Apple immagina di utilizzare sensori all’interno di un dispositivo con display pieghevole o arrotolabile che rilevino ciò che chiama “accelerazione verticale rispetto al suolo” per determinare se il dispositivo sta cadendo. In tal caso, il dispositivo potrebbe chiudersi o ritrarsi parzialmente per proteggere “il delicato display dall’impatto con il suolo”.

L’applicazione del brevetto aggiunge che anche il fatto di piegare il display ad un angolo inferiore a 180 gradi potrebbe essere sufficiente: il bordo del telefono colpirebbe il suolo, mitigando l’impatto sullo schermo. Ricordiamo che, a differenza degli schermi normali più moderni, che ormai usano materiali estremamente resistenti per essere protetti dai danni accidentali, i display degli smartphone pieghevoli rimangono ancora estremamente fragili. Una semplice caduta è sufficiente a mandarli in mille pezzi.

Secondo l’analista di TF International, Ming-Chi Kuo, il primo device con schermo pieghevole di Apple potrebbe arrivare non più tardi del 2025. Non sarà un iPhone, ma una versione speciale dell’iPad.