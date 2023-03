Banca Europea dell’Idrogeno: un’opportunità per la transizione energetica dell’UE

La Commissione europea ha adottato un piano per istituire la Banca europea dell’idrogeno, come parte del Net-Zero Industry Act. L’obiettivo è accelerare gli investimenti e colmare la carenza di risorse nell’idrogeno rinnovabile per aiutare l’Unione europea a raggiungere l’ambizioso obiettivo di produrre 10 milioni di tonnellate di H2 verde entro il 2030.

La Commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, ha sottolineato che l’UE vuole mantenere la sua posizione di centrale elettrica per la ricerca e l’innovazione e che anche l’idrogeno rinnovabile avrà un ruolo importante nella transizione verso la neutralità climatica entro il 2050. La Banca Europea dell’Idrogeno sarà un nuovo strumento di finanziamento della Commissione Europea che sosterrà la produzione di idrogeno rinnovabile all’interno dell’UE e a livello internazionale.

Ci saranno due meccanismi di finanziamento, uno dei quali sarà costituito da aste pilota dedicate alla produzione di idrogeno rinnovabile “Made in CE“. La prima asta si terrà nell’autunno del 2023 con un budget stimato di 800 milioni di euro, e i vincitori riceveranno un sussidio fisso basato sul volume di idrogeno prodotto per un massimo di 10 anni. Questo aumenterà la bancabilità dei progetti e ridurrà i costi di capitale complessivi, poiché i pagamenti saranno basati sull’output certificato di idrogeno rinnovabile. La Commissione Europea sta studiando come progettare la parte internazionale della Banca Europea dell’Idrogeno per promuovere una strategia coordinata dell’UE per le importazioni di idrogeno rinnovabile.

L’idea proposta è di offrire un premio verde per le importazioni di idrogeno rinnovabile tramite un sistema di aste simile a quello utilizzato per il mercato interno. Entro la fine dell’anno, la Commissione valuterà le possibili fonti di finanziamento nell’ambito del bilancio comunitario o di un’iniziativa Team Europe. Si prenderanno in considerazione le pratiche della piattaforma energetica dell’UE e della piattaforma di acquisto congiunto per studiare la possibilità di includere un meccanismo per l’aggregazione della domanda e la messa all’asta congiunta dell’idrogeno rinnovabile.