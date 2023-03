Ubisoft Italia chiude: nessuna conseguenza per lo studio di sviluppo di Mario+Rabbids

Ubisoft chiude la sua sede italiana di Assago, lasciando a casa 14 dipendenti. Il colosso francese sta operando una serie di tagli per affrontare l’inverno del settore del gaming e dopo i tagli in Belgio arriva ora anche la notizia della chiusura di Ubisoft Italia.

Precisiamo, però, che tale decisione non riguarderà il team di sviluppo Ubisoft Milan, autore di Mario+Rabbids, che continuerà ad operare attivamente senza alcuna ripercussione. Di fatto, stiamo parlando di due compagnie diverse, anche se fanno parte della stessa multinazionale. A chiudere, dunque, restano l’area commerciale e quella amministrativa, che già negli anni passati avevano subito già diversi ridimensionamenti. Multiplayer.it ha contattato Ubisoft per un commento, ricevendo la seguente dichiarazione ufficiale:

La divisione di Publishing di Ubisoft sta lavorando a una riorganizzazione delle sue filiali europee. Si tratta di un processo attualmente in corso e non abbiamo ulteriori dettagli da condividere in questa fase. Si prega di notare che, in quanto parte del ramo di Ubisoft dedicato allo sviluppo, Ubisoft Milan non è coinvolta in tale riorganizzazione”.