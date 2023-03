Twitch cambia CEO, per la prima volta in 16 anni: Emmett Shear dà le dimissioni

Il CEO di Twitch, Emmett Shear, si è dimesso con effetto immediato, come ha annunciato in un post sul blog dell'azienda pubblicato giovedì.

Shear è stato a capo di Twitch sin dai tempi in cui si chiamava Justin.tv, la piattaforma dove Justin Kan trasmetteva la sua vita 24/7. Nel 2011 Justin.tv è diventato Twitch, iniziando a dare sempre più centralità ai contenuti incentrati sui videogiochi. Tre anni dopo, la piattaforma è stata acquisita da Amazon per quasi un miliardo di dollari.

“Con la nascita del mio primo figlio, ho riflettuto sul mio futuro con Twitch”, ha scritto Shear. “Per me, Twitch spesso sembra un figlio che ho cresciuto anch’io. E sebbene vorrò sempre esserci se Twitch avrà bisogno di me, a 16 anni Twitch sembra essere pronto a uscire di casa e a cercare la sua strada da solo”.

Shear sarà sostituito da Dan Clancy, che lavora in Twitch da oltre tre anni ed era già il presidente dell’azienda. Clancy è stato originariamente assunto nel 2019 come vicepresidente esecutivo dell’esperienza del creatore e della comunità dell’azienda, secondo Variety. Shear continuerà a lavorare nell’azienda in un ruolo di consulenza.

Negli ultimi mesi, Twitch ha introdotto nuove funzioni di moderazione e sicurezza per cercare di migliorare la salute della piattaforma e ha dovuto affrontare le lamentele dei creatori riguardo ai cambiamenti nella divisione dei guadagni.