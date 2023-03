Sam Bankman-Fried è accusato di aver sottratto 2,2 miliardi di dollari dalle casse di FTX

Sam Bankman-Fried ha ricevuto circa 2,2 miliardi di dollari in pagamenti e prestiti da entità legate a FTX, principalmente da Alameda Research, secondo quanto affermato dai suoi creditori e dai nuovi amministratori di FTX, in un’udienza per il processo che vede accusato l’ex CEO di diversi capi d’imputazione.

Complessivamente, gli altri dirigenti di Bankman-Fried avrebbero ricevuto in totale altri 951 milioni di dollari, tra cui 839 milioni di dollari a tre dirigenti che si sono già dichiarati colpevoli per diverse accuse di frode.

Come riassunto dal Financial Times, “Bankman-Fried e cinque membri del suo entourage hanno trasferito in totale 3,2 miliardi di dollari sui loro conti personali sotto forma di ‘pagamenti e prestiti’, i fondi provenivano principalmente da Alameda Research, società gemella di FTX, e solo formalmente indipendente, che operava come divisione trading dell’exchange.

Oltre agli importi sopramenzionati, sono stati trasferiti anche 587 milioni di dollari a Nishad Singh, 246 milioni di dollari a Zixiao “Gary” Wang, 87 milioni di dollari a Ryan Salame, 25 milioni di dollari a John Samuel Trabucco e 6 milioni di dollari a Caroline Ellison. Singh, Wang e Ellison hanno tutti ammesso di aver commesso diverse tipologie di frode, si sono dichiarati colpevoli e stanno attivamente collaborando con i pubblici ministeri nella speranza di ottenere un alleggerimento della pena.

Bankman-Fried è stato arrestato a dicembre e affronta 12 accuse penali. Queste includono accuse di frode ai danni dei clienti, degli investitori e dei creditori di FTX, nonché di cospirazione per commettere tali frodi.