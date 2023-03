Pornhub cambia proprietario, ma i guai legali non spariranno improvvisamente

Una società di private equity canadese ha acquisito MindGeek, l’azienda dietro Pornhub, YouPorn e altri importanti siti di contenuti per adulti. Financial Times ha riferito che Ethical Capital Partners, una società di private equity di recente formazione, ha acquisito MindGeek per una somma non divulgata e che continuerà ad operare sotto un gruppo non identificato di attuali dirigenti insieme a un team di gestione ECP che include “avvocati e investitori precedentemente attivi nel settore della cannabis”. ECP ha anche confermato la notizia sul proprio sito.

MindGeek è un marchio enorme ma problematico. L’azienda possiede alcuni dei siti più visitati su Internet, ma ha anche affrontato critiche persistenti per aver fallito nella prevenzione degli utenti dal caricare o visualizzare video illegali, inclusi materiali di abuso sessuale su minori. I suoi problemi di moderazione a lungo termine hanno raggiunto un punto critico nel 2020 quando Visa e Mastercard hanno entrambi interrotto il servizio a Pornhub, costringendolo a rimuovere la maggior parte dei suoi video e ad implementare un sistema obbligatorio di verifica dell’età per gli attori.

Mentre MindGeek ha ottenuto la ripristino dei servizi di pagamento per Pornhub, i processori di pagamento hanno continuato a negare l’accesso alla sua rete pubblicitaria TrafficJunky, dopo che un tribunale della California ha affermato che Visa potrebbe potenzialmente essere ritenuta responsabile per aver aiutato MindGeek a “monetizzare la pornografia infantile”.

Le sfide legali contro il colosso del porno continuano e la situazione potrebbe presto diventare ancora più complicata: gli USA potrebbero riformare la cosiddetta Section 230, la legge che esonera le piattaforme (dai grandi siti come Ponrhub e YouTube, ai social come Twitter) dalla responsabilità legale per i contenuti caricati dai loro rispettivi utenti.