Oscar 2023: l’audience televisivo della cerimonia è aumentato del 13%

Gli Oscar 2023 hanno testimoniato il trend in crescita dell’audience televisivo della notte delle statuette dopo anni di calo. Così anche l’evento del 13 marzo ha segnato uno sviluppo in positivo, segnando un 13% in più rispetto allo scorso anno.

ABC ha riportato che la notte degli Oscar 2023 è stata seguita negli Stati Uniti da 18,8 milioni di telespettatori. Anche il parere sulla serata è stato positivo, considerando che il rating della cerimonia è aumentato di due decimi rispetto a quella del 2022.

Il 2021 aveva segnato un record negativo per la notte delle statuette con soli 10,4 milioni di telespettatori. Sembra che i ripristini di premiazioni in diretta ed il tipo di scelte che sono state fatte, inserendo anche maggiori titoli e film risonanti, possa aver giovato per l’audience.

La piattaforma Netflix quest’anno ha vinto sei premi Oscar, superando gli altri servizi di streaming. Il trionfo è arrivato grazie al successo di Niente di nuovo sul fronte occidentale. Anche se sappiamo che la cerimonia è stata dominata da Everything, Everywhere All at Once, che ha ottenuto ben sette premi, nonché il record per il film più premiato di sempre.