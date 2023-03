Detective Monk: in lavorazione un film ambientato nel post-Covid

Avrà il titolo di Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie il lungometraggio sul detective Monk che è stato messo in produzione da Peacock, e che vedrà Tony Shalhoub ed il cast della serie TV riprendere i ruoli del telefilm cult.

Il film su Monk arriva undici anni dopo che si è conclusa la serie TV sul personaggio. Il lungometraggio sarà una produzione di novanta minuti, ed a confermare la produzione c’è stato lo stesso Tony Shalhoub. Sembra che la storia al centro di Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie vedrà il detective di San Francisco cercare di risolvere un caso molto personale con al centro la sua figliastra Molly.

Tony Shalhoub ha anche sottolineato che il film sarà ambientato nel periodo post-Covid, proprio come quello che stiamo vivendo. Si tratta di un elemento molto importante, considerando i problemi compulsivi del protagonista, e che darà spunto a molte situazioni particolari.

Michael Sluchan di NBCUniversal Television ha detto:

Quando Andy Breckman si è proposto con una storia contemporanea sul personaggio di Monk ne siamo stati entusiasti. Il film avrà lo humour ed il cuore della serie originale.

Nel film ci saranno i membri del cast Ted Levine (On Becoming a God in Central Florida, Jurassic World: Fallen Kingdom), Taylor Howard (Boston Common), Jason Gray-Stanford (Percy Jackson and The Olympians, The Painter), Melora Hardin (The Office, Transparent) e Hector Elizondo (Pretty Woman, Chicago Hope). Shalhoub farà da produttore assieme a David Hoberman, Randy Zisk che curerà anche la regia, e Andy Breckman che ha scritto la storia del film.