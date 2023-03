Delta: triplo spot per il film con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio

Il 23 marzo uscirà, nelle sale italiane, la nuova opera di Michele Vannucci, Delta, distribuita da Adler Entertainment: si tratta di un teso dramma che contrappone, sulle rive del Po, i personaggi di Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio. Ecco quindi tre nuovi spot, che vi mostriamo insieme al poster e al trailer ufficiale. Nel film – una produzione Groenlandia e Kino Produzioni con RaiCinema – anche Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito, Denis Fasolo, Marius Bizau e Sergio Romano.

Ho pensato Delta come un viaggio lungo il fiume che porta a un cuore di tenebra italiano. Seguendo quest’emozione senza giudicarla, il film racconta cosa rimane nelle vite dei protagonisti una volta travolti dalla ferocia della violenza. Storie di solitudini e vite selvagge; racconti di banditi e sceriffi. Uomini e donne persi nella nebbia, in lotta per non soccombere ai propri istinti.

afferma il regista.

Sinossi:

Il Delta del Po, nel filmn, è il teatro dello scontro tra bracconieri e pescatori. Osso (Luigi Lo Cascio) vuole difendere il fiume dalla pesca indiscriminata della famiglia Florian, che è in fuga dal Danubio. Insieme ai Florian c’è Elia (Alessandro Borghi), che in quelle terre, in realtà, ci è nato. Travolti dalla violenza cieca e dalla sete di vendetta, i due si affronteranno tra le nebbie del Delta, scoprendo la propria vera natura in un duello che non prevede eroi.

