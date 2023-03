Amazon non venderà più riviste in formato Kindle

Non è più possibile acquistare abbonamenti a riviste e giornali in formato cartaceo o Kindle Newsstand tramite Amazon.

Non è più possibile acquistare abbonamenti a riviste e giornali in formato cartaceo o Kindle Newsstand tramite Amazon. Il gigante dell’e-commerce ha annunciato l’interruzione degli abbonamenti Newsstand il 9 marzo e il cambiamento è entrato in vigore nello stesso giorno.

La notizia riguarda il mercato americano e testimonia come Amazon stia tagliando il più possibile i costi, a discapito non soltanto dei dipendenti (licenziati a migliaia) ma anche, in questo caso, dei suoi clienti.

Amazon invierà solo gli ultimi numeri delle riviste e dei giornali fino al 4 settembre. La buona notizia è che si avrà comunque accesso a tutte le copie digitali che sono già state consegnate, e Amazon invierà un rimborso proporzionale per qualsiasi copia non consegnata.

In una dichiarazione, la portavoce di Amazon Julia Lee ha detto che l’azienda valuta ogni attività per capire cosa deve cambiare nell’ambito del processo di revisione annuale della pianificazione operativa. Lee ha spiegato: “Dopo una valutazione dei nostri abbonamenti a riviste e giornali e delle vendite di singoli numeri, abbiamo preso la difficile decisione di interrompere questi servizi. Non prendiamo queste decisioni alla leggera e stiamo chiudendo gradualmente queste offerte nel corso di diversi mesi. Continueremo a supportare i clienti, i venditori e gli editori durante questo periodo.”

In Italia, Amazon ha iniziato a distribuire alcune riviste in formato digitale solamente di recente. Sono incluse nell’abbonamento Kindle Unlimited e tra le testate incluse ci sono anche Wired e Focus.