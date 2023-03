Winnie the Pooh: Blood and Honey – Rotten Tomatoes lo inserisce nella lista dei peggiori film di sempre

Ha suscitato clamore l’uscita del film slasher Winnie the Pooh: Blood and Honey, che si propone di creare un vero e proprio universo narrativo fatto di personaggi legati a storie per bambini declinati in salsa horror. Ma Rotten Tomatoes non ha apprezzato molto l’iniziativa, al punto che Winnie the Pooh: Blood and Honey è nella lista dei suoi peggiori film di sempre.

Winnie the Pooh: Blood and Honey si è guadagnato il 97esimo posto tra i 100 film peggiori di sempre, posizionandosi tra In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale (2007) e Scary Movie V.

Il lungometraggio ha ottenuto il 4% di approvazione da parte della critica, uno dei risultati più bassi di sempre, mentre il pubblico è arrivato fino al 50%. Secondo il giudizio globale del pubblico Winnie the Pooh: Blood and Honey è così descrivibile: